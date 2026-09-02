Росавиация сообщила о снятии ограничений в Внуково и Домодедово

Московские аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме. Росавиация сообщила об отмене ограничений на прием и выпуск воздушных судов, введенных для обеспечения безопасности полетов.
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