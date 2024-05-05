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Нюландер о вылете «Торонто»: «Дерьмовое чувство. Не думаю, что есть проблема с ядром команды, мы упорно сражались»

Нападающий оценил игру лидеров «Лифс» в серии с «Бостоном» (3-4). «Я не думаю, что есть проблема с ядром команды.

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