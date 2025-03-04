Экс-главе ГУ МЧС по Кузбассу исключили допнаказание по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово исключил допнаказание из формулировки об освобождении от наказания бывшему главе регионального управления МЧС Александру Мамонтову и бывшему начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово, Березовского и Кемеровского районов ГУ МЧС Григорю Терентьеву.