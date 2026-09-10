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Царьград

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Путин выделил Белгородской области 1 млрд рублей на РЛС

Путин выделил Белгородской области 1 млрд рублей на РЛС

5 августа в Кремле Путин выделил Белгородской области 1 млрд рублей для закупки РЛС с целью защиты от атак ВСУ.

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