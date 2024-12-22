Юрист перечислила места, где нельзя запускать салюты

Салюты запрещено запускать на балконах и возле домов, о чём предупредила СпиридоноваВ преддверии Нового года член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова решила напомнить русским, что не везде можно запускать салюты.
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