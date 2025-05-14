Когда россияне должны регистрироваться при переезде, объяснили в МВД

При переезде внутри одного региона оформлять новую регистрацию не требуется, однако если гражданин планирует проживать в другом субъекте РФ более 90 дней, необходимо оформить регистрацию по новому адресу.
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