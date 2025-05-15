Мопс Кузьмич стал талисманом русских штурмовиков в зоне СВО

Собака не служебной породы стала «сыном полка».Собака породы мопс с забавной кличкой Кузьмич помогает русским военным в зоне СВО, а для своего хозяина — штурмовика с позывным Пашай стал настоящим талисманом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии