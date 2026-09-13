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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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17-летний Привалов об адаптации к КХЛ: «Доверяю штабу ЦСКА, делаю то, что говорят тренеры. Разбираем игры, стараюсь каждый раз становиться лучше»

17-летний форвард ЦСКА Назар Привалов после матча с « Локомотивом » (2:3) высказался об адаптации к Фонбет Чемпионату КХЛ.

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