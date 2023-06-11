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Substack: Зеленский получил «новость, которую не хотел слышать», о больших потерях и неудачах войск Украины в ходе наступления

Substack: Зеленский получил «новость, которую не хотел слышать», о больших потерях и неудачах войск Украины в ходе наступления

Украинский президент Владимир Зеленский получил «новость, которую не хотел слышать», ему доложили о больших потерях и неудачах Вооруженных сил Украины в ходе наступления.

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