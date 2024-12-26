Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ураганов
    Геноцид русских в Таджикистане... | Дзен dzen.ru›Геноцид русских в Таджикистане в 90-е, о котором Москва молчит, «рев...Русских в Таджики...
  • Вячеслав Гришин
    Вы этого придурка больше слушайте хаипожорРусских в Таджики...
  • Вячеслав Гришин
    Константин писатель охуенный. Я его на хуй посылаю заебал своей продажностьюРусских в Таджики...

Избыточно: Бессараб пояснила, почему 13-я зарплата нужна не всем

Избыточно: Бессараб пояснила, почему 13-я зарплата нужна не всем

Царьград Nikolay Gyngazov/Globallookpress Депутат Госдумы Бессараб выступила против обязательной тринадцатой зарплаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Только ей деньги одной нужны. У пенсионеров и так  маленькие пенсии.
Ответить
9 час.
Валентина Л
Ввести 13 зарплату  только нашей Думе, но...  аннулировать  при этом другие 12,  и жизнь  им покажется праздником.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх