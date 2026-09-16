Семшов оценил поведение Кордобы в матче восьмого тура РПЛ

Фото: fckrasnodar.ru Российский экс-футболист Игорь Семшов рассказал, что думает на счет поступка нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче восьмого тура РПЛ против «Акрона» – в конце встречи вратарь тольяттинской команды Виталий Гудиев слегка коснулся затылка форварда, а тот после этого взглянул на Гудиева и рухнул на газон.