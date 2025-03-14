The Financial Times поет «отходную» курской авантюре украинского военно-политического руководства. Материал, посвященный печальному для Украины итогу этой кампании озаглавлен симптоматично: «От дерзкого вторжения к стремительному отступлению: конец курского гамбита Украины».
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