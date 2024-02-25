Книги, спецсредства, продукты: ямальские волонтеры рассказали о поддержке бойцов СВО

Форум активистов гуманитарных миссий прошел в Штабе общественной поддержки Ямала. Волонтеры из Ноябрьска, Салехарда, Нового Уренгоя и других муниципалитетов округа рассказали, какую помощь оказывают бойцам СВО и жителям новых регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)