Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Белый дом признал, что США ежедневно дают Израилю советы по операциям в Газе

Белый дом признал, что США ежедневно дают Израилю советы по операциям в Газе

Вашингтон ежедневно дает Израилю рекомендации по проведению военных операций в секторе Газа. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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