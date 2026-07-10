Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин отреагировал на критику со стороны представителей сборной Египта, которые ранееГлавный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин отреагировал на критику со стороны представителей сборной Египта, которые ранее заявили о судейской помощи аргентинцам в матче 1/8 финала.