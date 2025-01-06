В Госдуме считают, что СССР может возродиться в 2025 году

Вассерман заявил, что все империи довольно скоро восстанавливаются Депутат Госдумы и известный эрудит Анатолий Вассерман заявил, что возрождение СССР в той или иной форме неизбежно и может произойти уже в 2025 году.
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