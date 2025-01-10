«Убрала все иконы, обиделась»: Феодулова рассказала о рождении дочки с синдромом Дауна

Оперная певица Светлана Феодулова рассказала о рождении дочки с синдромом Дауна. В новом интервью 37-летняя обладательница самого высокого голоса в мире призналась, что тогда обиделась на Бога и убрала все иконы.
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