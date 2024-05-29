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Орбан призвал избавиться от руководства Еврокомиссии

Орбан призвал избавиться от руководства Еврокомиссии

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал действующее руководство Еврокомиссии худшим в истории и призвал избавиться от него, заменив на политика с опытом работы премьер-министром, – сообщает в среду, 29 мая, издание Point.

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