Орбан призвал избавиться от руководства Еврокомиссии

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал действующее руководство Еврокомиссии худшим в истории и призвал избавиться от него, заменив на политика с опытом работы премьер-министром, – сообщает в среду, 29 мая, издание Point.
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