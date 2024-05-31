Врач Кондрахин: употребление энергетиков приведет к износу организма

Длительное употребление энергетических напитков может негативно отразиться на здоровье, потому что в них содержится большое количество кофеина, углеводов и витаминов, которые помогают "встряхнуть" человека.
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