"АЛМА-АТА - ЭТО ГОРОД ВЕРНЫЙ, НАША РУССКАЯ КРЕПОСТЬ КАЗАЧЬЯ": ПЁТР ТОЛСТОЙ НАУЧИЛ КАЗАХОВ ПРАВИЛЬНОЙ ИСТОРИИ

ЮШ

Юрий Шестаков

По сведению из этой статьи, столице Алма-Ате в 2024 году исполнилось 102 года, - после переименования казачьего города Верный! "Верной дорогой идёте, товарищи!" - большое спасибо надо сказать за подаренную Вам государственность! Будем ждать, - если вообще дождёмся благодарности...