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"АЛМА-АТА - ЭТО ГОРОД ВЕРНЫЙ, НАША РУССКАЯ КРЕПОСТЬ КАЗАЧЬЯ": ПЁТР ТОЛСТОЙ НАУЧИЛ КАЗАХОВ ПРАВИЛЬНОЙ ИСТОРИИ

"АЛМА-АТА - ЭТО ГОРОД ВЕРНЫЙ, НАША РУССКАЯ КРЕПОСТЬ КАЗАЧЬЯ": ПЁТР ТОЛСТОЙ НАУЧИЛ КАЗАХОВ ПРАВИЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой научил казахов правильной истории. Он напомнил, кто основал крупнейший город этой страны Алма-Аты.

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Комментарии
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ЮШ
Юрий Шестаков
По сведению из этой статьи, столице Алма-Ате в 2024 году исполнилось 102 года, - после переименования казачьего города Верный! &quot;Верной дорогой идёте, товарищи!&quot; - большое спасибо надо сказать за подаренную Вам государственность! Будем ждать, - если вообще дождёмся благодарности...
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