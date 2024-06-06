Мэру Называевска Лупиносу и экс-начальнику местной РЭС Шаламову, обвиняемым в мощном пожаре, отменили штрафы.
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Мэру Называевска Лупиносу и экс-начальнику местной РЭС Шаламову, обвиняемым в мощном пожаре, отменили штрафы.