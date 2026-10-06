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Анна Семенович не пойдет в реалити-шоу: в спорте ее судили 20 лет

Анна Семенович не пойдет в реалити-шоу: в спорте ее судили 20 лет

Анну Семенович зовут в реалити-шоу постоянно — и каждый раз она отвечает отказом. 46-летняя певица не скрывает причину: она не хочет снова оказаться там, где ее судят, и старается держаться подальше от лишнего стресса.

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