Аэропорты Ульяновска и Казани приостановили приём и вылет авиарейсов

В аэропортах Казани и Ульяновска введены временные ограничения на приём и вылет авиарейсов. Об этом утром 21 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии