Как создавали игру "WWF Wrestlemania": 17 интересных фактов об игре

Сегодня мы нырнём с вами в ностальгическую прорубь и достанем из глубин памяти одну из самых безумных и запоминающихся игр на тему рестлинга - "WWF WrestleMania: The Arcade Game", в которую, я уверен, многие рубились на приставке "Sega mega drive 2".