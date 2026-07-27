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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рожкову дадут два матча и два условно». Никитин об удалении защитника «Рубина» за удар локтем в лицо Боселли

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил удаление защитника « Рубина » Ильи Рожкова в матче 1-го тура Альфа‑Банк РПЛ с « Краснодаром » (1:3) за удар локтем в лицо Хуана Боселли .

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