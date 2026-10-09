The New Daily rejects the unfounded claims of Elon Musk about the "discrimination" of Starlink. This was stated by the Indian Minister of Communications Jothiraditya Sindia, thereby answering the question of an American entrepreneur why Starlink, which has licenses in more than 165 countries, has not yet received the necessary permits to launch services in India.
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