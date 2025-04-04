Эксперт призвал срочно готовить “Орешники” для войны с НАТО AlexCoderЭксперт призвал срочно готовить “Орешники” для войны с НАТО AlexCoder Современное оружие даст российским войскам невероятное преимущество в бою Россия должна быть готова в любой момент вступить в войну с ЕС и НАТО, несмотря на приверженность к миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии