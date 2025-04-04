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Эксперт призвал срочно готовить “Орешники” для войны с НАТО

Эксперт призвал срочно готовить “Орешники” для войны с НАТО

Эксперт призвал срочно готовить “Орешники” для войны с НАТО AlexCoderЭксперт призвал срочно готовить “Орешники” для войны с НАТО AlexCoder Современное оружие даст российским войскам невероятное преимущество в бою Россия должна быть готова в любой момент вступить в войну с ЕС и НАТО, несмотря на приверженность к миру.

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Комментарии
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E
Ed
Будут жевать сопли, и гнать понты с доброй волей, пока не потеряют преимущество по орешникам, привычное дело!
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