В Крестецком районе сотрудники уголовного розыска задержали магазинного вора

По информации пресс-службы Управления МВД по Новгородской области, 25 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Крестецкому району обратился работник одной из организаций сетевой торговли и пояснил, что ночью в офис заведения проник вор и пох .
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