План А... план Б... или любое боевое действие должно иметь смысл...

После начала вторжения ВСУ в Курскую область, и после того, как поднялся вой, что слабо ипём, что стоят мосты на Днепре, есть ещё на Украине свет и вода, после воя военкурятника и экс-хохлов, что пора поднять вопрос о доверии Власти, после нытья у Соловьева, что Путин проедает кредит доверия народа, после поучения какой то дуры на ТВ, что хватит уже, наигрались, надо ковровыми бомбардировками снести всю Украину, ковровыми, иначе никак.
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