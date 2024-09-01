Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Alex Nемо
    Запад фатально не понимает Россию.Военкор Марат Хай...
  • Е Пронина
    точно,пора снимать прям сейчас,классный фильм получится))Брат-3
  • Олег Самойлов
    К сожалению наши диванные стратеги считают, что они бы уж ТОЧНО майдаунам, снятым с белорусской границы, наваляли под...Военкор Марат Хай...

План А... план Б... или любое боевое действие должно иметь смысл...

План А... план Б... или любое боевое действие должно иметь смысл...

После начала вторжения ВСУ в Курскую область, и после того, как поднялся вой, что слабо ипём, что стоят мосты на Днепре, есть ещё на Украине свет и вода, после воя военкурятника и экс-хохлов, что пора поднять вопрос о доверии Власти, после нытья у Соловьева, что Путин проедает кредит доверия народа, после поучения какой то дуры на ТВ, что хватит уже, наигрались, надо ковровыми бомбардировками снести всю Украину, ковровыми, иначе никак.

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