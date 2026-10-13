Водитель междугороднего рейса «выпнул» с места школьницу с билетом и заставил её ехать в автобусе сидя на ступеньках

Юргазета В Санкт-Петербурге разгорелся скандал вокруг поездки 15-летней школьницы, которая возвращалась из Нальчика, где гостила у бабушки и дедушки.
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Может попросить Русскую общину , чтоб они поговорили с едросами ,благодаря которым всё это происходит в стране?
Это полный беспредел, как так допустили ккак минимум 10 лет лишения свободы чтобы другим было не повадно!
Номер телефона Русской общины должен быть у каждого. Низкая активность людей по защите справедливости - боязнь попасть под удары с другой стороны, отсутствие уверенности в помощи правоохранителей. Вакансии водителей общественного транспорта не должны быть замещены мигрантами.
Что ни новость о бесприделе, то опять про животных! Гной заполоняет страну.
Всё это было и при чём не вчера, а пару лет назад, так на кой выдавать новость?
Ведь и так хватает того, что можно осветить из "деятельности" таких спецов.
Стыдно за соотечественников. В каждый автобус, магазин или сортир представителя Русской общины или полицейского не посадишь. Безразличие погубит Россию.