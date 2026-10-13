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Водитель междугороднего рейса «выпнул» с места школьницу с билетом и заставил её ехать в автобусе сидя на ступеньках

Водитель междугороднего рейса «выпнул» с места школьницу с билетом и заставил её ехать в автобусе сидя на ступеньках

Юргазета В Санкт-Петербурге разгорелся скандал вокруг поездки 15-летней школьницы, которая возвращалась из Нальчика, где гостила у бабушки и дедушки.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Васильевич
Сергей Васильевич

Номер телефона Русской общины должен быть у каждого. Низкая активность людей по защите справедливости - боязнь попасть под удары с другой стороны, отсутствие уверенности в помощи правоохранителей. Вакансии водителей общественного транспорта не должны быть замещены мигрантами.

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Caltar

Всё это было и при чём не вчера, а пару лет назад, так на кой выдавать новость?
Ведь и так хватает того, что можно осветить из "деятельности" таких спецов.