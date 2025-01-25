Меликов попросил СК и МВД взять на контроль дело о пытках дагестанца в полиции

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять на личный контроль дело дагестанца Магомеда Магомедова, заявившего о пытках в отделе полиции Подмосковья.
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