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Меликов попросил СК и МВД взять на контроль дело о пытках дагестанца в полиции

Меликов попросил СК и МВД взять на контроль дело о пытках дагестанца в полиции

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять на личный контроль дело дагестанца Магомеда Магомедова, заявившего о пытках в отделе полиции Подмосковья.

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