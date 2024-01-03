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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фаниль Рафиков о возвращении в лигу «Наше Дело»: «Только за головой Пирматова»

Казахстанский боец Фаниль Рафиков высказался о возвращении в промоушен «Наше Дело» в социальных сетях: «Насчет возвращения в «Наше Дело», я вернусь только за этой головой (Тимурлан Пирматов, прим.

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