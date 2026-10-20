Исследователи опасаются, что сбор их писем используют для дискредитации научных выводов в судебных разбирательствах против нефтегазовых компаний Климатологи в США столкнулись с потоком запросов на раскрытие служебной переписки, связанной с исследованиями последствий изменения климата.