Исследователи опасаются, что сбор их писем используют для дискредитации научных выводов в судебных разбирательствах против нефтегазовых компаний Климатологи в США столкнулись с потоком запросов на раскрытие служебной переписки, связанной с исследованиями последствий изменения климата.
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