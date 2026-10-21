Довольно забавная штуковина произошла на дня в Таиланде. Об этой истории написало издание The Indian Express, которое в свою очередь взяло информацию из группы города Чиангмай в социальной сети Facebook.
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Свежие комментарии
- ВС Егор принёс своег...
- Егор принёс своег...
- Егор принёс своег...
Ну и как такому отказать?
Мудрый котик!!!!