Школьников Новосибирской области будут учить работе с беспилотниками в спецклассах

В Новосибирской области растет количество специализированных и профильных классов по разным направлениям, в 2024-2025 учебном году в регионе появятся спецклассы по направлению беспилотных авиасистем (БАС).
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