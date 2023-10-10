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  • Гарий Щерба
    Еще  МАЛО ПАСКУДЕ ДАЛИ ....!!!Сибирячке оставил...
  • николай лебедев
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Школьников Новосибирской области будут учить работе с беспилотниками в спецклассах

Школьников Новосибирской области будут учить работе с беспилотниками в спецклассах

В Новосибирской области растет количество специализированных и профильных классов по разным направлениям, в 2024-2025 учебном году в регионе появятся спецклассы по направлению беспилотных авиасистем (БАС).

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