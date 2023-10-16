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Демократичный стиль: Кейт Миддлтон приехала поддержать сборную Англии по регби

Демократичный стиль: Кейт Миддлтон приехала поддержать сборную Англии по регби

Принцесса в очередной раз продемонстрировала умение сочетать люкс с одеждой из масс-маркета фото: Социальные сетиСборная Англии по регби получила невероятную поддержку в четверти финала: поддержать их пришла Кейт Миддлтон.

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