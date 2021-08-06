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В "страну-бензоколонку" уже никто не верит, но новый мем про Россию пока не придумали. Поможем?

В "страну-бензоколонку" уже никто не верит, но новый мем про Россию пока не придумали. Поможем?

Сегодня этот мем приписывают Джону Маккейну, но что-то мне кажется, что это выражение появилось намного раньше - еще в 90-е.

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СанСаныч Демченко
О социальной составляющей... ВСЁ ТАКИ... в стране бензоколонке-колонии-НИ СЛОВА!!..Страна должна быть сильна своим НАРОДОМ...а не разными железяками..ВУЗами,культурой,равенством.. друг перед другом и законом,,иметь уважение, веское слово. авторитет в мире..свой гим, флаг (О.И) и т.п полагающиеся атрибуты суверенной, сильной державы.. А ведь этого-увы-НЕТ..словоблудие..
Alex Imen
Кое-что кое-где делается, но социальный перекос совершенно иррациональный.

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