В "страну-бензоколонку" уже никто не верит, но новый мем про Россию пока не придумали. Поможем?

МОЯ СТРАНАПолитикаВ "страну-бензоколонку" уже никто не верит, но новый мем про Россию пока не придумали. Поможем? Сегодня этот мем приписывают Джону Маккейну, но что-то мне кажется, что это выражение появилось намного раньше - еще в 90-е.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСанСаныч ДемченкоО социальной составляющей... ВСЁ ТАКИ... в стране бензоколонке-колонии-НИ СЛОВА!!..Страна должна быть сильна своим НАРОДОМ...а не разными железяками..ВУЗами,культурой,равенством.. друг перед другом и законом,,иметь уважение, веское слово. авторитет в мире..свой гим, флаг (О.И) и т.п полагающиеся атрибуты суверенной, сильной державы.. А ведь этого-увы-НЕТ..словоблудие..AIAlex ImenКое-что кое-где делается, но социальный перекос совершенно иррациональный.Комментировать
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