Южного точка: как завершился теннисный турнир в Петербурге

Международный теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» можно уже назвать традиционным. В этом году он прошел в Санкт-Петербурге в третий раз и, несмотря на выставочный статус, собрал сильный состав участников и аншлаг на трибунах.
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