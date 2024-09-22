Россия победит, но война продолжится

КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Скандальная Олимпиада в Париже продолжает даже после закрытия оправдывать свое реноме: стало известно, что сербского спортсмена Неманью Майдова на пять месяцев отстранили от соревнований, потому что на ОИ-2024 перед выходом на татами он перекрестился.
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