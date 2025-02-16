Видео атаки российского дрона «Ланцета» на украинский САУ. Инцидент произошел в районе н.п Кушугум Запорожской области аттакованный 155-мм САУ «Богдана» сгорел.
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Видео атаки российского дрона «Ланцета» на украинский САУ. Инцидент произошел в районе н.п Кушугум Запорожской области аттакованный 155-мм САУ «Богдана» сгорел.
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