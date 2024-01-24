Гуманитарную помощь бойцам СВО раздавили на свалке бульдозером

На свалке в Донецкой народной республики (ДНР) неподалёку от границы с Ростовской областью волонтёр обнаружил выброшенную гуманитарную помощь и детские письма для бойцов СВО в Украине, сообщает портал 161.
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