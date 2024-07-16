«Пострадавшие» и «бенефициары»: какие отрасли выиграли, а какие проиграли из-за санкций

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвали отрасли реального сектора, как наиболее пострадавшие от геополитических шоков, вызванных началом СВО, так и те, что получили выгоду.
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