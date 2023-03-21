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РИА Новости: МИД РФ сообщил, что США, Британия, Франция и Германия не будут посредниками решения конфликта на Украине

РИА Новости: МИД РФ сообщил, что США, Британия, Франция и Германия не будут посредниками решения конфликта на Украине

Внешнеполитическое ведомство России заявило РИА Новости, что США, Великобритания, Франция и Германия не могут находиться в составе нейтральных стран-посредников урегулирования конфликта на Украине, так как они сами принимают в нем участие.

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