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«Критериум Дофине». 8-й этап. Падун выиграл королевскую гонку, Порт победил в общем зачете

Сегодня прошел последний этап многодневки «Критериум Дофине». Украинец Марк Падун из Bahrain – Victorious показал лучшее время на заключительной горной дистанции, которую также принято называть королевской.

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