Мечтая о звёздах. Чему стоит поучиться у Стивена Хокинга

Кто хочет чего-то добиться — ищет возможность, кто не хочет — ищет оправдание. Эту мудрость лишний раз подтвердил Стивен Хокинг — тяжелобольной гений, проживший жизнь так плодотворно, насыщенно и ярко, как не снилось большинству здоровых людей.