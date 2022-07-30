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Мечтая о звёздах. Чему стоит поучиться у Стивена Хокинга

Мечтая о звёздах. Чему стоит поучиться у Стивена Хокинга

Кто хочет чего-то добиться — ищет возможность, кто не хочет — ищет оправдание. Эту мудрость лишний раз подтвердил Стивен Хокинг — тяжелобольной гений, проживший жизнь так плодотворно, насыщенно и ярко, как не снилось большинству здоровых людей.

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