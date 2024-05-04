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Хави после 3-го поражения «Барселоны» в 4 матчах: «Разговоров о моем будущем не будет»

Хави после 3-го поражения «Барселоны» в 4 матчах: «Разговоров о моем будущем не будет»

В конце января испанский специалист объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона, но в апреле изменил решение.

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