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Закон, порядок, государство

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Зенитчики группировки войск «Центр» уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ типа «Баба Яга» на Красноармейском направлении

Зенитчики группировки войск «Центр» уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ типа «Баба Яга» на Красноармейском направлении

Зенитные подразделения группировки войск «Центр» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, неся непрерывное боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава, вооружение и военную технику.

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