Депутат Афонин: КПРФ продолжит борьбу за снятого с выборов в ГД Бондаренко

Борьба за кандидата в Госдуму Николая Бондаренко продолжится, КПРФ подаст кассационную жалобу на решение суда, которое стало основанием для решения ЦИК аннулировать его регистрацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Пусть каждый зна...
- ЮГ РБК: по делу о кр...
- Прокуратура попро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым