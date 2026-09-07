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Депутат Афонин: КПРФ продолжит борьбу за снятого с выборов в ГД Бондаренко

Депутат Афонин: КПРФ продолжит борьбу за снятого с выборов в ГД Бондаренко

Борьба за кандидата в Госдуму Николая Бондаренко продолжится, КПРФ подаст кассационную жалобу на решение суда, которое стало основанием для решения ЦИК аннулировать его регистрацию.

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