На солнце произошла сильнейшая вспышка за 10 лет

Одна из самых значительных вспышек на Солнце за последнее время произошла 6 мая 2024 года, ее мощность достигла Х4,5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Свердловской области задержали дезертира, который находился в федеральном розыске
- Сотрудниками МО МВД России «Невьянский» осуществляются мероприятия по контролю за пребыванием иностранных граждан на территории Российской Федерации
- Недовольство в Госдуме: россияне платят за свет в пять раз больше финнов
Свежие комментарии