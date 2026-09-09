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Газета.ру

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Эксперт Yadro Ганицев: 6G сможет предсказывать перемещения абонента с помощью ИИ

Эксперт Yadro Ганицев: 6G сможет предсказывать перемещения абонента с помощью ИИ

В 2030-му году будет утвержден протокол стандарта для шестого поколения мобильной связи – 6G. Будет создана единая система наземных и не наземных сетей, которая решит проблему перебоев со связью, позволит отслеживать местоположение объектов без использования камеры и прогнозировать передвижения абонента с помощью ИИ.

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