Эксперт Yadro Ганицев: 6G сможет предсказывать перемещения абонента с помощью ИИ

В 2030-му году будет утвержден протокол стандарта для шестого поколения мобильной связи – 6G. Будет создана единая система наземных и не наземных сетей, которая решит проблему перебоев со связью, позволит отслеживать местоположение объектов без использования камеры и прогнозировать передвижения абонента с помощью ИИ.